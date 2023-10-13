В Баку проходит суд над обвиняемым в геноциде азербайджанцев Вагифом Хачатуряном

Началось заседание суда по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича, одного из участников геноцида, совершенного 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Началось заседание суда по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича, одного из участников геноцида, совершенного 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, суд проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова в здании Ясамальского районного суда.

Потерпевшими по делу признаны 58 граждан и исполнительная власть Ходжалинского района.

Отметим, что Вагиф Хачатурян обвиняется в том, что в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года участвовал в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранение различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на 130 800 манатов.

Вагиф Хачатурян 29 июля был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного комитета Красного креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.