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В Баку проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима

В Баку проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима В Бакинском судебном комплексе проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.
Происшествия
18 февраля 2025 г. 11:50
В Баку проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима

В Бакинском судебном комплексе проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Как передает Report, дело находится в производстве председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Обвиняемыми по делу числятся 15 человек: Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян.

В ходе предыдущего процесса прокуроры, выступающие в качестве гособвинителей, огласили резолютивную часть обвинительного акта по уголовному делу.

В соответствии с периодами участия в преступном сообществе, подсудимые обвиняются по следующим статьям УК АР: 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

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Версия на английском языке Azerbaijan seeks accountability in trial of former Armenian separatist regime members
Версия на азербайджанском языке Hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərin məhkəməsi keçirilir

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