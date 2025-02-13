В Баку проходит очередное слушание по уголовному делу Рубена Варданяна

13 февраля продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Началось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, заседание проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Отметим, что на предыдущем заседании адвокат обвиняемого, сославшись на отказ в удовлетворении поданных им ходатайств, заявил о заинтересованности коллегии судей в уголовном преследовании и выразил протест против состава суда.

Суд счел его необоснованным и оставил без рассмотрения.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями данного кодекса.