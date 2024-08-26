В Баку прошли похороны Насимана Ягублу

Состоялись похороны профессора-историка Насимана Ягублу, погибшего накануне в результате ДТП.
Как сообщает Report, он был похоронен на кладбище в поселке Забрате.
В Баку прошла церемония прощания с профессором-историком Насиманом Ягублу, который погиб накануне, 25 августа в результате ДТП.
Как сообщает Report, в траурной церемонии в доме покойного приняли участие его близкие, представители общественности, коллеги.
После церемонии прощания покойный будет похоронен на Забратском кладбище.
Напомним, что профессор-историк Насиман Ягублу работал преподавателем в Бакинском государственном университете. Он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Милли Меджлис от Зангилан-Губадлинского округа и попал в смертельное ДТП по дороге из Зангилана, где проводил встречи с избирателями.