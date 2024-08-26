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В Баку прошли похороны Насимана Ягублу

В Баку прошли похороны Насимана Ягублу Состоялись похороны профессора-историка Насиманом Ягублу, погибшего накануне в результате ДТП.
Происшествия
26 августа 2024 г. 13:24
В Баку прошли похороны Насимана Ягублу

Состоялись похороны профессора-историка Насимана Ягублу, погибшего накануне в результате ДТП.

Как сообщает Report, он был похоронен на кладбище в поселке Забрате.

12:35

В Баку прошла церемония прощания с профессором-историком Насиманом Ягублу, который погиб накануне, 25 августа в результате ДТП.

Как сообщает Report, в траурной церемонии в доме покойного приняли участие его близкие, представители общественности, коллеги.

После церемонии прощания покойный будет похоронен на Забратском кладбище.

Напомним, что профессор-историк Насиман Ягублу работал преподавателем в Бакинском государственном университете. Он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Милли Меджлис от Зангилан-Губадлинского округа и попал в смертельное ДТП по дороге из Зангилана, где проводил встречи с избирателями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNəsiman Yaqublu dəfn edilib - YENİLƏNİB - 2

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