В Баку продолжится суд над 13 членами армянской террористической группировки

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоится заседание суда по уголовному делу над членами армянской террористической группировки Ованесяном Хайказом Корюновичем, Манукяном Вараздатом Амушавановичем, Степаняном Давидом Степановичем, Тосуняном Леваном

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоится заседание суда по уголовному делу над членами армянской террористической группировки Ованесяном Хайказом Корюновичем, Манукяном Вараздатом Амушавановичем, Степаняном Давидом Степановичем, Тосуняном Леваном Ашотовичем, Багдасаряном Артуром Эдуардовичем, Авакяном Серопом Суреновичем, Арутюняном Вараздатом Сережевичем, Манукяном Жорой Ваноевичем, Герабяном Грайром Грачовичем, Госпаряном Нареком Агаовичем, Курегяном Григором Гагиковичем, Геворкяном Ашотом Артаковичем, Аграманяном Мартином Мушеговичем.

Как сообщает Report, процесс пройдет под председательством судьи Эльдара Исмайлова.

Следствию удалось выяснить, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Уголовное дело в отношении 14, а затем еще 13 членов вооруженной группы завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным актом.

Следствие по уголовному делу в отношении других участников незаконного вооруженного формирования - Микаеляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других, в общей сложности 26 лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.