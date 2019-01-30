В Баку продолжилось заседание суда по уголовному делу обвиняемого в поджоге дома

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание суда по уголовному делу Виталия Колосова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой гособвинитель огласил обвинительный акт.

В.Колосов посчитал себя виновным по объявленному обвинению.

В свободных показаниях он заявил, что причиной инцидента стала его сестра.

В.Колосов отметил, что сестра поместила его в первую Республиканскую психиатрическую больницу в Маштаге за то, что он игрался в телефоне и не интересовался происходящим: "Поэтому я сбежал оттуда и вернулся домой. Сестра не помирилась со мной. Я пошел на автозаправочную станцию и купил бензин. Придя домой, облил помещение бензином и поджег".

По словам обвиняемого, в момент поджога он не знал, что в доме также находятся его мать и брат.

В.Колосов заявил, что после случившегося он пошел в "ASAN xidmət" для получения удостоверения личности, где и был арестован полицейскими.

Судебный смотр назначен на 6 февраля.

Отметим, что преступление было совершено 22 июня прошлого года в Хазарском районе Баку.

В этот день в доме на ул.Железнодорожная, 4 произошел пожар, в результате которого Соловейкина Нина Ивановна 1959 г.р. и ее 16-летний сын Соловейкин Вадим Владимирович получили ожоги различной степени тяжести.

Оба были доставлены в Республиканской ожоговый центр. Однако, от полученных тяжелых ожогов 24 июня В.Соловейкин скончался.

По информации, В.Колосов имел проблемы с психикой и находился на учете в психиатрической больнице.