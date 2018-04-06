В Баку продолжается суд по делу виновного в смерти 4 людей водителя микроавтобуса

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Эльтурана Фараджова, обвиняемого в совершении ДТП, унесшего жизни 4 людей.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова в качестве свидетеля был опрошен Тахир Сафаров.

Он сказал, что в момент аварии он управлял автомобилем на той же дороге:

"Я ехал за "Камазом". Расстояние между нами было около 100 метров. Я увидел, как у впереди едущего автомобиля загорелись "стоп"-сигналы. Передо мной появился туман и пыль, огни погасли. Я отъехал влево и остановился. В прицеп "Камаза" въехал автомобиль. Мы сообщили в полицию. В машине был один живой человек. Я помог извлечь его".

Отметим, что инцидент произошел ночью 13 июля 2017 года на магистрали Алят-Астара. Едущий из России микроавтобус марки "Мерседес" въехал в грузовик марки "Камаз" с прицепом.

В результате аварии погибли 4 пассажира "Мерседеса": Алиев Тухид Мирзарагим оглы 1993 г.р., Гахраманов Шахид Абдулгусейн оглы 1982 г.р., гражданин России Худавердиев Рамиз Агагусейн оглы 1947 г.р., Абдуллаев Азад Идмали оглы 1951 г.р.

Кроме того, два человека в аварии пострадали.

Все погибшие были жителями села Санджаради Астаринского района. Они ехали в Дагестан на работу.

Во время аварии не получили травмы только водитель "Камаза" и водитель микроавтобуса, житель села Санджаради Астаринского района Фараджов Эльтуран Гылман оглу.

Э.Фараджов должен был за деньги доставать односельчан в город Хасавьюрт.

После аварии Э.Фараджов был арестован. Он обвиняется по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.