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Суд по делу об убийстве сотрудника ГПС: прокурор требует суровые наказания для обвиняемых

Суд по делу об убийстве сотрудника ГПС: прокурор требует суровые наказания для обвиняемых В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается разбирательство по делу об умышленном убийстве сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС) Джасарата Велиева и покушении на Джамала Гасанова.
Происшествия
11 сентября 2024 г. 11:42
Суд по делу об убийстве сотрудника ГПС: прокурор требует суровые наказания для обвиняемых

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается разбирательство по делу об умышленном убийстве сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС) Джасарата Велиева и покушении на его коллегу Джамала Гасанова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова гособвинитель запросил для обвиняемых Орхана Зейналова и Ильгара Абдуррахманова 20 и 19,5 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 16 марта 2023 года в одном из ресторанов около станции метро "20 января". Согласно материалам дела, спор мужчин из-за заказа музыки в ресторане перерос в конфликт, в ходе которого был убит Джасарат Велиев, а Джамал Гасанов получил ножевые ранения.

Джасарат Велиев был старшим прапорщиком ГПС, участвовал в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. За личное мужество и отвагу, проявленные во время боевых операций в ходе 44-дневной Отечественной войны и при предотвращении крупномасштабной провокации Армении 12-14 сентября 2022 года Велиев был награжден медалями "За отвагу", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Зангилана".

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