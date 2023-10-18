Потерпевший: Отряд Вагифа Хачатуряна причинил нам много страданий

На судебном процессе по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований, выступают потерпевшие.

На заседании суда по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований, выступают потерпевшие.

Как сообщает Report, признанная потерпевшей по уголовному делу Басти Бейбутова рассказала, что ее отец получил тяжелое огнестрельное ранение во время тех кровавых событий и впоследствии скончался.

Другой пострадавший Байрам Гаджиев заявил, что во время событий в Мешали отряд Вагифа Хачатуряна причинил сельчанам много страданий:

"Руки Вагифа, Араиса, Эрнеса и других членов вооруженного отряда запятнаны кровью".

10:35

Продолжается заседание суда по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, заседание проходит в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

На судебном заседании выступят потерпевшие.

На прошедшем заседании прокурор зачитал обвинительный акт.

Потерпевшими по делу признаны 58 граждан и Исполнительная власть Ходжалинского района.

Отметим, что Вагиф Хачатурян обвиняется в участии в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских воинских формирований. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на сумму 130 800 манатов.

Вагиф Хачатурян 29 июля текущего года был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте при попытке выехать в Армению. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.