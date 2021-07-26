В Баку продолжается суд над обвиняемыми в шпионаже армянами

В Баку продолжается суд над обвиняемыми в шпионаже армянами

Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян - Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

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Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян - Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича. Как сообщает Report, процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова. Судебное заседание было объявлено открытым. Обвиняемым инкриминируются статьи 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение границы) УК АР. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook