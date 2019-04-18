Продолжается суд над Рзой Рзаевым и его племянником

В Низаминском районном суде города Баку продолжается судебный процесс над обвиняемыми в хулиганстве актером Рзой Рзаевым и его племянником Тогрулом Ибрагимли.

Адвокат подсудимого И.Ибрагимли – Азиз Ганбаров сообщил Report о том, что на суде под председательством судьи Наримана Мехтиева он подал ходатайство о предоставлении времени для подготовки к слушаниям. Ходатайство было удовлетворено. Адвокатам позволено прийти в суд 23 апреля и ознакомиться с материалами уголовного дела.

Ознакомительное заседание по делу назначено на 1 мая.