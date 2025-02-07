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В Баку продолжается процесс по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения

В Баку продолжается процесс по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения
Происшествия
7 февраля 2025 г. 11:12
В Баку продолжается процесс по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения

В Бакинском судебном комплексе проходит очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, заседание по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными армянским государством и его вооруженными силами, в том числе созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

На заседание прокурор зачитывает резолютивную часть обвинительного акта. После оглашения результативной части обвинительного акта обвиняемые выразят свое отношение к предъявленному обвинению.

Напомним, что в отношении 15 человек, обвиняемых в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

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Версия на английском языке Court hearing underway for ethnic Armenians charged with war crimes against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən erməni əsilli şəxslərin cinayət işi məhkəmənin baxış iclası keçirilir

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