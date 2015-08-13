В Баку продавщица украла золотые изделия в Центральном универмаге на сумму 50 тыс. манат

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В центральном универмаге на территории Сабаильского района города Баку совершена кража. Как сообщает Report, Видади Рагимов, занимающийся торговлей золотом в данном универмаге, заявил в полицию о краже золотых изделий на сумму 50 тыс. манатов, предназначенных для продажи.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что драгоценности украла продавщица Видади Рагимова - Севда Гахраманова.

По факту кражи продолжается расследование в 9-м отделении полиции Сабаильского РУП.