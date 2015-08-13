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    В Баку продавщица украла золотые изделия в Центральном универмаге на сумму 50 тыс. манат

    Сотрудники 9-го отделения полиции продолжают расследование

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В центральном универмаге на территории Сабаильского района города Баку совершена кража. Как сообщает Report, Видади Рагимов, занимающийся торговлей золотом в данном универмаге, заявил в полицию о краже золотых изделий на сумму 50 тыс. манатов, предназначенных для продажи. 

    В ходе предварительного расследования выяснилось, что драгоценности украла продавщица Видади Рагимова - Севда Гахраманова. 

    По факту кражи продолжается расследование в 9-м отделении полиции Сабаильского РУП. 

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