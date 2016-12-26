В Баку продававший 200 долларов мужчина оштрафован на 148 манатов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку оштрафован мужчина, занимающийся незаконной торговлей валютой.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции, в отношении жителя Баку Мамедова Гньяза, незаконно продававшего 200 долларов на территории района, был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Он был оштрафован на сумму 148 манатов.