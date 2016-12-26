 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку продававший 200 долларов мужчина оштрафован на 148 манатов

    Информацию распространило министерство внутренних дел

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку оштрафован мужчина, занимающийся незаконной торговлей валютой. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции, в отношении жителя Баку Мамедова Гньяза, незаконно продававшего 200 долларов на территории района, был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Он был оштрафован на сумму 148 манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi