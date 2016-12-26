В Баку продававший 200 долларов мужчина оштрафован на 148 манатов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку оштрафован мужчина, занимающийся незаконной торговлей валютой.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции, в отношении жителя Баку Мамедова Гньяза, незаконно продававшего 200 долларов на территории района, был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Он был оштрафован на сумму 148 манатов.
Crime News DepartmentАвтор новости
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