В Баку присвоивший принадлежащие мачехе 340 тыс. долларов приговорен к условному наказанию

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Н. З. 1981 г.р., обвиняемого в мошенничестве и фальсификации документов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева огласили приговор, согласно которому Н.З. лишен свободы сроком на 5 лет.

Его приговорили к условному наказанию и освободили в зале суда.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Н.З. присвоил крупную сумму денег своей мачехи, жительницы Баку Гюльрух Алиевой. Женщина передала крупную сумму Н.З., чтобы тот вложил их в банк, однако мужчина присвоил деньги.

Н.З. присвоил путем фальсификации документов в общей сложности 340 тыс. долларов Г.Алиевой.