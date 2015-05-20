​В Баку приступили к использованию новых облицовочных материалов - ФОТО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня приступили к использованию новых материалов при облицовке некоторых зданий на территории столицы.

Сотрудник Report проследил за процессом облицовки зданий на проспекте Ататюрка новыми материалами из камня.

К зданиям, где продолжаются ремонтно-восстановительные и облицовочные работы, привозят новые облицовочные материалы.

Как сказал Report подрядчик Рамин Джафаров, новый облицовочный материал итальянского производства: "Нам не сказали ничего конкретного. Просто, с утра приступили к вывозу полиуретановых материалов, а вместо них привезли новые огнестойкие материалы итальянского производства".