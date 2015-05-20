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    ​В Баку приступили к использованию новых облицовочных материалов - ФОТО

    Новый огнестойкий облицовочный материал итальянского производства

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня приступили к использованию новых материалов при облицовке некоторых зданий на территории столицы.

    Сотрудник Report проследил за процессом облицовки зданий на проспекте Ататюрка новыми материалами из камня.

    К зданиям, где продолжаются ремонтно-восстановительные и облицовочные работы, привозят новые облицовочные материалы.

    Как сказал Report подрядчик Рамин Джафаров, новый облицовочный материал итальянского производства: "Нам не сказали ничего конкретного. Просто, с утра приступили к вывозу полиуретановых материалов, а вместо них привезли новые огнестойкие материалы итальянского производства". 

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