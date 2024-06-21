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В Баку приостановлена деятельность ресторана, нарушившего правила пожарной безопасности

В Баку приостановлена деятельность ресторана, нарушившего правила пожарной безопасности В Баку в связи с нарушениями правил пожарной безопасности приостановлена деятельность одного из ресторанов на территории Насиминского района.
Происшествия
21 июня 2024 г. 11:39
В Баку приостановлена деятельность ресторана, нарушившего правила пожарной безопасности

В Баку в связи с нарушениями правил пожарной безопасности приостановлена деятельность одного из ресторанов на территории Насиминского района.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в ходе проверок в ресторане Organic (Низаминский район, улица Рустама Рустамова, 74) были выявлены многочисленные недочеты.

"Выявленные нарушения требований пожарной безопасности непосредственно представляют угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства", - подчеркнули в МЧС.

Кроме того, объект общепита не был застрахован в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании". На территории объекта также проведены работы по реконструкции без согласования с Государственной службой пожарного надзора.

"В связи с грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности, деятельность ресторана Organic приостановлена", - подчеркнули в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

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