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В Баку приостановлена эксплуатация представляющего угрозу крана

В Баку приостановлена эксплуатация представляющего угрозу крана Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило эксплуатацию представляющего угрозу крана.
Происшествия
28 марта 2023 г. 10:59
В Баку приостановлена эксплуатация представляющего угрозу крана

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило эксплуатацию представляющего угрозу крана.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в ходе плановой проверки мостового крана ЗАО Kaspian Speşialist Servises, расположенного в Гарадагском районе Баку, было выявлено, что кран не прошел полное экспертное обследование и техническое освидетельствование. Были выявлены и другие недочеты.

Учитывая опасность для жизни и здоровья людей, эксплуатация мостового крана была приостановлена ​​до устранения нарушений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şirkətə məxsus təhlükəli kranın fəaliyyəti dayandırılıb

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