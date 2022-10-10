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В Баку приостановлена деятельность предприятия по заправке огнетушителей

В Баку приостановлена деятельность предприятия по заправке огнетушителей Служба Государственного пожарного надзора МЧС выявила недостатки в ООО "Qızıl Əllər", занимающемся противопожарной деятельностью в Баку.
Происшествия
10 октября 2022 г. 10:25
В Баку приостановлена деятельность предприятия по заправке огнетушителей

Служба Государственного пожарного надзора МЧС выявила недостатки в ООО "Qızıl Əllər", занимающемся противопожарной деятельностью в Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На лабораторные анализы в научно-испытательной лаборатории МЧС были взяты образцы сухих химических порошкообразных веществ, применяемых при наполнении огнетушащих баллонов. В результате лабораторных испытаний было установлено, что химический состав указанных веществ не отвечает нормативным требованиям и, кроме непригодности для тушения пожаров, опасен для жизни и здоровья человека.

Принято решение о приостановлении деятельности по наполнению состава огнетушащих баллонов компанией, допустившей серьезные нарушения. Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки выявленному нарушению.

Служба Государственного пожарного надзора МЧС продолжает принимать меры по выявлению и устранению нарушений в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yanğından mühafizə fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisədə nöqsanlar aşkarlanıb

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