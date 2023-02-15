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В Баку приостановлена деятельность пожароопасного объекта

В Баку приостановлена деятельность пожароопасного объекта Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.
Происшествия
15 февраля 2023 г. 12:20
В Баку приостановлена деятельность пожароопасного объекта

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе проверки в ресторане Möhtəşəm Məkan, расположенном в Насиминском районе Баку, были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Было принято решение о приостановке работы ресторана, копия решения передана представителю объекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda restoranlardan birinin fəaliyyəti dayandırılıb

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