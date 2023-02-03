В Баку приостановлена деятельность еще одного пожароопасного объекта.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На незаконно занятой территории на улице Рашида Исмаилова в поселке Баладжары Бинагадинского района Гаджиев Руслан Ильгар оглу осуществлял поставки и сбыт отработанных моторных масел с нарушением правил пожарной безопасности.
В ходе проверки, проведенной на объекте, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и государственному имуществу.