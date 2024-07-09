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В Баку приостановили работу известного заведения после видео в соцсетях о бродящей на его кухне крысе

В Баку приостановили работу известного заведения после видео в соцсетях о бродящей на его кухне крысе Агентство продовольственной безопасности (АПБА) ограничило деятельность известного заведения "Библиотека" в Баку, на кухне которого, согласно распространенным в соцсети видеокадрам, разгуливала крыса.
Происшествия
9 июля 2024 г. 17:09
В Баку приостановили работу известного заведения после видео в соцсетях о бродящей на его кухне крысе

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) ограничило деятельность известного заведения "Библиотека" в центре Баку, на кухне которого, согласно распространенным в соцсети видеокадрам, разгуливала крыса.

Как сообщили Report в АПБА, сотрудники агентства провели внеплановую проверку на объекте общепита, расположенном по адресу улица Ю.Мамедалиева Сабаильского района Баку.

По итогам проверки были выявлены недочеты, в частности объект работал без регистрации продовольственной безопасности, были нарушены требования технических нормативных правовых актов.

"В связи с выявленными недочетами деятельность объекта ограничена, руководство привлечено к административной ответственности. Расследование по факту продолжается", - сообщили в агентстве.

Напомним, что 8 июля в соцсетях распространились кадры, заснятые сотрудниками "Библиотеки". На видео можно увидеть, как на кухне объекта бродит крыса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mətbəxində siçovul gəzən obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

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