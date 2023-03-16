В Баку совершено убийство в ходе массовой драки, принимаются меры по задержанию подозреваемых

16 марта около 03:00 в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Джасарата Велиева, 1988 года рождения, в Клиническом медицинском центре №1.

16 марта около 03:00 в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Джасарата Велиева, 1988 года рождения, в Клиническом медицинском центре №1.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Дж.Велиев умер в больнице от ножевого ранения, полученного во время массовой драки в одном из кафе около станции метро "20 Января".

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Следственно-оперативная группа в составе сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел принимает необходимые меры в направлении установления лица (лиц), подозреваемых в совершении преступления.