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В Баку совершено убийство в ходе массовой драки, принимаются меры по задержанию подозреваемых

В Баку совершено убийство в ходе массовой драки, принимаются меры по задержанию подозреваемых 16 марта около 03:00 в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Джасарата Велиева, 1988 года рождения, в Клиническом медицинском центре №1.
Происшествия
16 марта 2023 г. 08:03
В Баку совершено убийство в ходе массовой драки, принимаются меры по задержанию подозреваемых

16 марта около 03:00 в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о смерти Джасарата Велиева, 1988 года рождения, в Клиническом медицинском центре №1.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Дж.Велиев умер в больнице от ножевого ранения, полученного во время массовой драки в одном из кафе около станции метро "20 Января".

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Следственно-оперативная группа в составе сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел принимает необходимые меры в направлении установления лица (лиц), подозреваемых в совершении преступления.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kütləvi davada qətl törədən şəxslərin saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür - YENİLƏNİB

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