В Баку приговоренный за мошенничество на 200 тыс. манатов подал апелляционную жалобу

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Эльхана Бабаева, обвиненного в совершении мошенничества.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 30 апреля.

Отметим, что Э. Бабаев был обвинен по статье 178.3.2 (мошенничество) Уголовного кодекса. Согласно обвинительному акту, в Баку он совершил мошенничество более чем на 200 тыс. манатов в отношении 3-х лиц.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Э. Бабаев был арестован в зале суда. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.