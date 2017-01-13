Выяснились детали разбоя в отношении певцов в Баку - ОБНОВЛЕНО - ЭКСКЛЮЗИВ

Столкнувшись с тяжелой ситуацией, члены группы Şadan были вынуждены вернуть деньги в течение предоставленного времени

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Выяснились детали разбоя в отношении певцов в Баку.

Как сообщает Report, неизвестные 11 января выследили известного певца Рамала Исрафилова, участвующего на свадьбе в доме торжеств White Palace на территории Бинагадинского района.

Неизвестные увидели, как хозяева свадьбы заплатили певцу гонорар, после этого продолжили слежку. Затем они преградили путь автомобилю Р.Исрафилова и путем угроз отняли у него деньги.

Аналогичный случай произошел 7 января в этом же районе. Так, бывший член группы Şeron, руководитель и солист группы Şadan Интизар Мамедов и два других члена группы были приглашены в чайхану. Выяснилось, что член группы Şadan Аслан Мамедли продал объект своего отца Рагима Мамедли за 53 000 манатов. Целью было открытие студии. Член группы взял деньги, однако отказался передать объект новому владельцу. В ответ на это новый владелец начал требовать свои деньги назад.

Мужчина, который заплатил деньги за объект, однако не смог получить его, позвал вора в законе" из Грузии. "Вор в законе" начал угрожать членам группы и требовать деньги. Столкнувшись с тяжелой ситуацией, члены группы Şadan были вынуждены вернуть деньги в течение предоставленного времени.

***10:28

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку ограблены известные певцы

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Бинагадинского района.

Согласно информации, известный певец Рамал Исрафилов вышел со свадьбы и направлялся домой. В это время неизвестные на автомобиле преградил путь его автомобилю, угрожая ножом, потребовали у него деньги. Они забрали деньги, заработанные певцом на свадьбе, и скрылись с места происшествия.

В этот же день на территории Бинагадинского района аналогичный случай произошел и с бывшим членом группы Şeron, руководителем группы Şadan с Интизаром Мамедовым. Двое неизвестных преградили путь певцу, потребовав у него деньги. В результате они отобрали заработанные певцом на свадьбе деньги и покинули территорию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, выяснилось, что разбой совершили пять членов одной группировки. Сотрудники РУП задержали четверых из них - Багирова Вазеха Валех оглу (известный по прозвищу "Васька", ранее судимый за убийство), Гюндуз Агаев и двое других (их имена не разглашаются).

Еще один член группировки сбежал из страны.

По факту возбуждено уголовное дело в Бинагадинском районном управлении полиции, ведется расследование.