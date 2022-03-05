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В Баку при ДТП пострадали отец и сын

В Баку при ДТП пострадали отец и сын В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
5 марта 2022 г. 07:20
В Баку при ДТП пострадали отец и сын

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Хатаинском районе.

Так, автомобиль, которым управлял Эльгюн Ариф оглы Керимов, 1984 года рождения в районе Белого города (Baku White City) столкнулся с другим транспортным средством.

Пострадавшие в ДТП Э.Керимов и его сын Алтай Эльгюн оглы Керимли, 2014 года рождения были доставлены в больницу на машине скорой помощи. В ходе осмотра у обоих констатирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

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Версия на азербайджанском языке Paytaxtda ata və oğlu yol qəzasında xəsarət alıb

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