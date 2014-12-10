Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пресечена попытка массового самоубийства. Шесть человек, попытавшихся совершить самоубийство, задержаны и доставлены в 26-е отделение Управления полиции Ясамальского района г.Баку. Об этом сообщили Report в Управлении полиции Ясамальского района г.Баку.

Задержанные попытались спрыгнуть с балкона одной из квартир 16-этажного дома недалеко от административного здания министерства внутренних дел Азербайджана на территории Сабаильского района. Стало известно, что предпринявшие попытку самоубийства лица были рабочими на строительстве этого дома. Они предприняли попытку самоубийства в знак протеста против невыплаты им зарплаты.