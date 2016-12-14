В Баку из продажи изъяты 10 100 единиц пиротехники и "взрывчатых игрушек" с высокой шумовой возможностью

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пресечена продажа 10 100 единиц пиротехники и "взрывчатых игрушек" с высокой шумовой возможностью.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, сотрудники Главного управления общественной безопасности изъяли у занимавшихся в Гарадагском и Хатаинском районах торговлей с рук Халила Гасанова и Земфиры Алиевой в общей сложности 10 100 единиц пиротехники и "взрывчатых игрушек" с высокой шумовой возможностью.

По факту ведется расследование.