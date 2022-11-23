В Баку представившиеся работниками почты лица унесли из квартиры 80 тыс. манатов

В Хатаинском районе Баку в одной из квартир совершено ограбление.

В Хатаинском районе Баку в одной из квартир совершено ограбление.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В правоохранительные органы поступила информация об ограблении утром 21 ноября одной из квартир в Хатаинском районе Баку. Представившиеся работниками почты неизвестные лица проникли в квартиру, ударили хозяина тупым предметом по голове и унесли 80 тыс. манатов и ювелирные украшения на 20 тыс. манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемых в совершении ограбления лиц удалось задержать.

Расследование по факту продолжается.