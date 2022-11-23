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В Баку представившиеся работниками почты лица унесли из квартиры 80 тыс. манатов

В Баку представившиеся работниками почты лица унесли из квартиры 80 тыс. манатов В Хатаинском районе Баку в одной из квартир совершено ограбление.
Происшествия
23 ноября 2022 г. 12:44
В Баку представившиеся работниками почты лица унесли из квартиры 80 тыс. манатов

В Хатаинском районе Баку в одной из квартир совершено ограбление.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В правоохранительные органы поступила информация об ограблении утром 21 ноября одной из квартир в Хатаинском районе Баку. Представившиеся работниками почты неизвестные лица проникли в квартиру, ударили хозяина тупым предметом по голове и унесли 80 тыс. манатов и ювелирные украшения на 20 тыс. манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемых в совершении ограбления лиц удалось задержать.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 100 min manatlıq quldurluq: özlərini poçt işçiləri kimi təqdim edən şəxslər evə basqın edib

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