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В Баку предотвращено незаконное строительство

В Баку предотвращено незаконное строительство Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращены незаконные строительные работы.
Происшествия
30 декабря 2022 г. 16:15
В Баку предотвращено незаконное строительство

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращены незаконные строительные работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, в Сураханском районе столицы, на территории поселка Ени Сураханы выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были прекращены, объект взят под контроль.

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