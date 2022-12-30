В Баку предотвращено незаконное строительство

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращены незаконные строительные работы.

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращены незаконные строительные работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, в Сураханском районе столицы, на территории поселка Ени Сураханы выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были прекращены, объект взят под контроль.