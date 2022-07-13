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В Баку предотвращено незаконное строительство возле торгового центра

В Баку предотвращено незаконное строительство возле торгового центра В Баку предотвращено незаконное строительство возле известного торгового центра.
Происшествия
13 июля 2022 г. 11:39
В Баку предотвращено незаконное строительство возле торгового центра

В Баку предотвращено незаконное строительство возле торгового центра "Метропарк".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Наримановского района.

Отмечается, что на днях в социальной сети появилась информация о том, что во время строительства нового жилого здания на ул. Тебриз, рядом с торговым центром "Метропарк" в Наримановском районе, строители захватили часть тротуара. "Исполнительная власть оперативно отреагировала на ситуацию, коммунальные службы района снесли эту пристройку. В настоящее время территория расчищается", - отметили в исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məşhur ticarət mərkəzinin yaxınlığında qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb

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