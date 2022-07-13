В Баку предотвращено незаконное строительство возле торгового центра

В Баку предотвращено незаконное строительство возле известного торгового центра.

В Баку предотвращено незаконное строительство возле торгового центра "Метропарк".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Наримановского района.

Отмечается, что на днях в социальной сети появилась информация о том, что во время строительства нового жилого здания на ул. Тебриз, рядом с торговым центром "Метропарк" в Наримановском районе, строители захватили часть тротуара. "Исполнительная власть оперативно отреагировала на ситуацию, коммунальные службы района снесли эту пристройку. В настоящее время территория расчищается", - отметили в исполнительной власти.