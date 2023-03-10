В Баку предотвращено незаконное строительство еще нескольких объектов

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана пресекло незаконное строительство еще нескольких объектов в Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана пресекло незаконное строительство еще нескольких объектов в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в поселке Бина Хазарского района и на улице Джамшида Нахчыванского в Низаминском районе Баку были выявлены факты проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной противопожарной службой МЧС были предотвращены незаконные строительные работы и обеспечен снос построек.

Кроме того, был выявлен факт демонтажа межэтажного перекрытия в нежилой зоне многоэтажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц Тебриз и Т.Шихалиева в Наримановском районе Баку.

В результате соответствующих мер незаконные работы по сносу были предотвращены, а межэтажное перекрытие восстановлено.