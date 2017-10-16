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    В Баку PRADO протаранил Москвич: один человек погиб, другой тяжело ранен - ФОТО

    Авария произошла в поселке Кюрдеханы© Report

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе произошло ДТП, в ходе которого столкнулись "Москвич" и "Toyota Prado". По сведениям очевидцев, Prado, на входе в круг, нарушив ПДД на высокой скорости врезался в "Москвич". 

    Как сообщает Report, в результате водитель "Москвича" Тофиг Гусейнов Шахверди оглу погиб,  а пассажир Мурсал Бабаев Ханлар оглы получил тяжелые ранения. В Сабунчинском управлении полиции в связи с фактом ведется расследование.  

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