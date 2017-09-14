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    В Баку пожилой мужчина покончил с собой

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку 79-летний мужчина покончил с собой.

    Как сообщает Report, житель Хатаинского района Сиявуш Идаят оглу Бахшалиев 1938 г.р. совершил суицид, выпив уксусную кислоту.

    Пожилому человеку была оказана медицинская помощь в больнице, в которую он был помещен, однако врачам спасти его жизнь не удалось.

    По факту в Хатаинской районной прокуратуре по статье 125 УК (доведение до самоубийства) возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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