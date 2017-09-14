В Баку пожилой мужчина покончил с собой

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку 79-летний мужчина покончил с собой.

Как сообщает Report, житель Хатаинского района Сиявуш Идаят оглу Бахшалиев 1938 г.р. совершил суицид, выпив уксусную кислоту.

Пожилому человеку была оказана медицинская помощь в больнице, в которую он был помещен, однако врачам спасти его жизнь не удалось.

По факту в Хатаинской районной прокуратуре по статье 125 УК (доведение до самоубийства) возбуждено уголовное дело, ведется расследование.