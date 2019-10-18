В Баку пожилого мужчину убили чайником в чайном доме

В Баку в чайном доме совершено убийство.

Как сообщает Report, инцидент произошел минувшим днем около 20 часов вечера в Бинигадинском районе столице.

На втором этаже двухэтажного чайного дома, расположенного перед клиникой "Вимай" на улице Фаика Рустамова в поселке Расулзаде Бинагадинского района между Джовдатом Аббасовым 1997 г.р. и Сабиром Алекперовым 1958 г.р. произошел спор. На почве спора Дж.Аббасов несколько раз ударил С.Алекперова по голове чайником.

С.Алекперов умер от полученных травм.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего) УК АР.

Дж.Аббасов задержан в качестве подозреваемого.