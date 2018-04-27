В Баку пожилая пассажирка выпала из такси на ходу

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе пассажир выпал из такси во время движения.

Как передает Report, Махмудова Гямяр Аваз гызы 1948 г.р., приехав в пункт назначения на такси, хотела выйти из автомобиля.

Однако водитель не заметил этого, поскольку, остановив машину, стал спорить со стоявшим на обочине дороги пешеходом. Не заметив, что женщина выходила из машины, таксист тронулся с места. В это время пожилая женщина выпала из машины. Получившая тяжелую черепно-мозговую травму женщина была доставлена в Клинический медцентр №1.

Точные причины инцидента выясняются сотрудниками Насиминского РУП.