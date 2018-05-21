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    В Баку повесился студент университета

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Баку студент совершил самоубийство.

    Как сообщает Report, студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Рамиз Шахмалыев 1996 г.р. повесился.

    Инцидент произошел в поселке Нардаран Сабунчинского района.

    По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, выясняются причины самоубийства.

    Отметим, что Р.Шахмалыев был студентом четвертого курса.

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