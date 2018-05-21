В Баку повесился студент университета

21 мая, 2018 11:14

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Баку студент совершил самоубийство. Как сообщает Report, студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Рамиз Шахмалыев 1996 г.р. повесился. Инцидент произошел в поселке Нардаран Сабунчинского района. По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, выясняются причины самоубийства. Отметим, что Р.Шахмалыев был студентом четвертого курса.