В Баку повесился пьяный мужчина

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Баку повесился мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.
Как сообщает Report, самоубийство зарегистрировано на территории Сабунчинского района.
Согласно информации, Возотинцев Петр 1983 года рождения повесился в собственном доме.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что до этого он принял алкогольные напитки в большом количестве. Во время происшествия он находился дома один.
По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.
Crime News DepartmentАвтор новости
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