В Баку повесился пьяный мужчина

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Баку повесился мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report, самоубийство зарегистрировано на территории Сабунчинского района.

Согласно информации, Возотинцев Петр 1983 года рождения повесился в собственном доме.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что до этого он принял алкогольные напитки в большом количестве. Во время происшествия он находился дома один.

По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.