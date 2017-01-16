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    В Баку повесился пьяный мужчина

    По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Баку повесился мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. 

    Как сообщает Report, самоубийство зарегистрировано на территории Сабунчинского района.

    Согласно информации, Возотинцев Петр 1983 года рождения повесился в собственном доме.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что до этого он принял алкогольные напитки в большом количестве. Во время происшествия он находился дома один. 

    По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.

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