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    В Баку повесился отец троих детей

    28-летний мужчина повесился на электрическом шнуре

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошел суицид.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в месте, известном как "Молочный совхоз" поселка Маштага Сабунчинского района.

    Житель Нахчыванской АР, 28-летний Вугар Бабаев повесился на электрическом шнуре в подвале собственного дома.

    У покойного осталось трое детей.

    По факту Сабунчинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства). 

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