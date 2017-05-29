В Баку повесился отец троих детей

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошел суицид.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в месте, известном как "Молочный совхоз" поселка Маштага Сабунчинского района.
Житель Нахчыванской АР, 28-летний Вугар Бабаев повесился на электрическом шнуре в подвале собственного дома.
У покойного осталось трое детей.
По факту Сабунчинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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