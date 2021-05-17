В Баку повесился директор филиала банка - прокуратура ведет расследование

Назначена судебно-медицинская экспертиза

В прокуратуру Бинагадинского района города Баку поступила информация о том, что житель этого района Махир Султанов повесился в своей квартире на веревке, привязанной к турнику.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены необходимые процессуальные действия.

В настоящее время в прокуратуре Бинагадинского района проводится разбирательство.

Отметим, что Махир Султанов (1981 г.р.) занимал пост директора Хазарского районного филиала одного из ведущих банков страны.