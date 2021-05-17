О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку повесился директор филиала банка - прокуратура ведет расследование

В Баку повесился директор филиала банка - прокуратура ведет расследование Назначена судебно-медицинская экспертиза
Происшествия
17 мая 2021 г. 15:12
В Баку повесился директор филиала банка - прокуратура ведет расследование

В прокуратуру Бинагадинского района города Баку поступила информация о том, что житель этого района Махир Султанов повесился в своей квартире на веревке, привязанной к турнику.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены необходимые процессуальные действия.

В настоящее время в прокуратуре Бинагадинского района проводится разбирательство.

Отметим, что Махир Султанов (1981 г.р.) занимал пост директора Хазарского районного филиала одного из ведущих банков страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluqdan bank əməkdaşının intiharı ilə bağlı açıqlama

Экслюзивные новости

Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi