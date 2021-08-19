В Баку потушен пожар в двухэтажном жилом доме

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.

Пожар, произошедший на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы, был потушен.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, происшествие произошло несколько минут назад. На место пожара привлечены были подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

22:51

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы ведомства и соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.