В Баку потушен пожар в двухэтажном жилом доме

Пожар, произошедший на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы, был потушен.
Как передает Report со ссылкой на МЧС, происшествие произошло несколько минут назад. На место пожара привлечены были подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска.
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
На место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы ведомства и соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска.
В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.