О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку потушен пожар в двухэтажном жилом доме

В Баку потушен пожар в двухэтажном жилом доме На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.
Происшествия
19 августа 2021 г. 23:34
В Баку потушен пожар в двухэтажном жилом доме

Пожар, произошедший на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы, был потушен.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, происшествие произошло несколько минут назад. На место пожара привлечены были подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

22:51

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на крыше двухэтажного жилого дома на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы ведомства и соответствующие аварийно-спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ikimərtəbəli evdə yanğın söndürülüb

Экслюзивные новости

Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
18 августа 2021 г. 17:14
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi