В Баку потушен пожар в деревообрабатывающем цехе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в деревообрабатывающем цехе, находящемся в Бинагадинском районе столицы, потушен.
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Пожар был оперативно ликвидирован бригадой Государственной службы МЧС.
*** 16:56
В Бинагадинском районе столицы вспыхнул пожар в деревообрабатывающем цеху.
Как передает Report, инцидент зафиксирован в поселке Ходжасан.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады Государственной службы МЧС.
Пожар взят под контроль в некоторых направлениях. В настоящее время продолжаются неотложные меры по тушению пламени.