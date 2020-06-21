В Баку потушен пожар в деревообрабатывающем цехе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в деревообрабатывающем цехе, находящемся в Бинагадинском районе столицы, потушен.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Пожар был оперативно ликвидирован бригадой Государственной службы МЧС.

*** 16:56

В Бинагадинском районе столицы вспыхнул пожар в деревообрабатывающем цеху.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в поселке Ходжасан.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады Государственной службы МЧС.

Пожар взят под контроль в некоторых направлениях. В настоящее время продолжаются неотложные меры по тушению пламени.