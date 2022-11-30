В Баку потушен пожар, угрожавший жизням трех человек

В Баку потушен пожар, который произошел на 12 километре Сальянского шоссе в Сабаильском районе Баку.

В Баку потушен пожар, который произошел на 12 километре Сальянского шоссе в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в МЧС, при оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что пожар произошел на установке у берега Каспийского моря и угрожал жизням трех граждан.

Благодаря неотложным мерам, принятым сотрудниками МЧС, пожар был потушен в короткие сроки. Водолазами-спасателями с установки на берег были эвакуированы Исмаилов Хаял Натиг оглу 1992 г.р., Ибрагимов Эльшан Аллахверди оглу 1986 г.р. и Гамидов Мурад Икрам оглу 1978 г.р.