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    В Баку произошел пожар на "Сабунчинском рынке" - ФОТО - ВИДЕО

    Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание в одном из кафе

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку в торговом центре, расположенном по улице Асилдара Мамедалиева, на площади 200 кв. м произошел пожар.

    Как сообщил Report представитель государственной противопожарной службы МЧС, пожар был потушен.

    Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание в одном из кафе. К месту происшествия были привлечены 7 пожарных расчетов.

    Отметим, что ранее сообщалось о пожаре на "Сабунчинском рынке". На территории рынка сгорели 4 кафе и 2 магазина. В резултате происшествия пострадавших нет, однако владельцы магазиннов понесли материальный ущерб. Товар в магазинах полностью сгорел.

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