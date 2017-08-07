В Баку произошел пожар на "Сабунчинском рынке" - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку в торговом центре, расположенном по улице Асилдара Мамедалиева, на площади 200 кв. м произошел пожар.

Как сообщил Report представитель государственной противопожарной службы МЧС, пожар был потушен.

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание в одном из кафе. К месту происшествия были привлечены 7 пожарных расчетов.

Отметим, что ранее сообщалось о пожаре на "Сабунчинском рынке". На территории рынка сгорели 4 кафе и 2 магазина. В резултате происшествия пострадавших нет, однако владельцы магазиннов понесли материальный ущерб. Товар в магазинах полностью сгорел.