В Баку потушен пожар на рынке древесных материалов

В Баку вспыхнул пожар.

Пожар, произошедший в Наримановском районе столицы на рынке древесных материалов, потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что возгорание началось в 02:30. На место происшествия были привлечены четыре бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС, пожар был потушен в 02:45.

03:12

В Баку вспыхнул пожар.

Как сообщает Report, инцидент начался на рынке древесных материалов в Наримановском районе, который называется "Тахта базар".

На место происшествия привлечены бригады Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.