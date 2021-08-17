В Баку потушен пожар на рынке древесных материалов

Пожар, произошедший в Наримановском районе столицы на рынке древесных материалов, потушен.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Отмечается, что возгорание началось в 02:30. На место происшествия были привлечены четыре бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС, пожар был потушен в 02:45.
03:12
В Баку вспыхнул пожар.
Как сообщает Report, инцидент начался на рынке древесных материалов в Наримановском районе, который называется "Тахта базар".
На место происшествия привлечены бригады Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.