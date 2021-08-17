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В Баку потушен пожар на рынке древесных материалов

В Баку потушен пожар на рынке древесных материалов В Баку вспыхнул пожар.
Происшествия
17 августа 2021 г. 04:09
В Баку потушен пожар на рынке древесных материалов

Пожар, произошедший в Наримановском районе столицы на рынке древесных материалов, потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что возгорание началось в 02:30. На место происшествия были привлечены четыре бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС, пожар был потушен в 02:45.

03:12

В Баку вспыхнул пожар.

Как сообщает Report, инцидент начался на рынке древесных материалов в Наримановском районе, который называется "Тахта базар".

На место происшествия привлечены бригады Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Taxta bazarı"nda yanğın söndürülüb

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