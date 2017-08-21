Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку потребовавший отданные в долг деньги мужчина избит должником.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

В магазине на улице Хана Шушинского, 79 произошла драка. Гумбетов Арзуман Хабиль оглу 1988 г.р. поспорил с продавцом магазина, требуя вернуть взятые в долг деньги.

Однако ему не удалось получить отданную в долг сумму, вдобавок ко всему мужчина был избит должником. Получившего различные травмы А.Гумбетова поместили в Клинический медицинский центр №1.

Факт расследуется.