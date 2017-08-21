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    В Баку потребовавший отданные в долг деньги мужчина избит должником

    Факт расследуется

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку потребовавший отданные в долг деньги мужчина избит должником.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

    В магазине на улице Хана Шушинского, 79 произошла драка. Гумбетов Арзуман Хабиль оглу 1988 г.р. поспорил с продавцом магазина, требуя вернуть взятые в долг деньги.

    Однако ему не удалось получить отданную в долг сумму, вдобавок ко всему мужчина был избит должником. Получившего различные травмы А.Гумбетова поместили в Клинический медицинский центр №1.

    Факт расследуется. 

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