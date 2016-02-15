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    ​В Баку потерпел аварию автомобиль посольства Турции

    Имя водителя принадлежащего посольству автомобиля неизвестно

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку потерпел аварию автомобиль, принадлежащий одному из дипломатических представительств.

    Как сообщает Report, на улице Бакиханова столкнулись управляемый жителем Сумгайыта Самиром Салеховым автомобиль "ВАЗ-2107" и принадлежащий посольству Турции "Hyundai Tucson", имя водителя которого неизвестно.

    Хотя в результате ДТП пострадали оба автомобиля, находящиеся в них пассажиры не получили серьезных травм.

    Факт расследуется Насиминским РУП.

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