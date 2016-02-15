​В Баку потерпел аварию автомобиль посольства Турции

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку потерпел аварию автомобиль, принадлежащий одному из дипломатических представительств.

Как сообщает Report, на улице Бакиханова столкнулись управляемый жителем Сумгайыта Самиром Салеховым автомобиль "ВАЗ-2107" и принадлежащий посольству Турции "Hyundai Tucson", имя водителя которого неизвестно.

Хотя в результате ДТП пострадали оба автомобиля, находящиеся в них пассажиры не получили серьезных травм.

Факт расследуется Насиминским РУП.