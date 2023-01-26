В Баку пострадавший в ДТП пешеход скончался в больнице

Пешеход, пострадавший в результате автомобильного наезда, скончался в больнице.

Пешеход, пострадавший в результате автомобильного наезда, скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел 23 января на проспекте Г.Гараева в Низаминском районе Баку.

Автомобиль марки Ford Tranzit, которым управлял Джахангиров Абдулла Рафиг оглу, сбил Халилова Атамана Шахверди оглу (1959 г.р.), в результате чего пешеход был госпитализирован. Спустя день он скончался в больнице, где проходил лечение.

По факту в Низаминском РОП заведено уголовное дело по статье 263.2 УК АР, предварительное следствие продолжается.