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В Баку пострадавший в ДТП пешеход скончался в больнице

В Баку пострадавший в ДТП пешеход скончался в больнице Пешеход, пострадавший в результате автомобильного наезда, скончался в больнице.
Происшествия
26 января 2023 г. 09:39
В Баку пострадавший в ДТП пешеход скончался в больнице

Пешеход, пострадавший в результате автомобильного наезда, скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел 23 января на проспекте Г.Гараева в Низаминском районе Баку.

Автомобиль марки Ford Tranzit, которым управлял Джахангиров Абдулла Рафиг оглу, сбил Халилова Атамана Шахверди оглу (1959 г.р.), в результате чего пешеход был госпитализирован. Спустя день он скончался в больнице, где проходил лечение.

По факту в Низаминском РОП заведено уголовное дело по статье 263.2 УК АР, предварительное следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada ölüb

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