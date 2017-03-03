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    В Баку поспоривший с семьей молодой человек облил себя бензином и поджег

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку поспоривший с семьей молодой человек облил себя бензином и поджег.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, в поселке Маштага 28-летний Захид Фаттахов на почве семейно-бытового конфликта пытался покончить с собой. Он облил себя дома бензином и поджег.

    Члены семьи предотвратили попытку суицида. З. Фаттахов помещен в Республиканский ожоговый центр. Его состояние тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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