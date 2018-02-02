В Баку поспорившие в тоннеле водители, стали причиной ДТП - ФОТО

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На части территории Бинагадинского района столицы проспекта Зии Буньятова произошло ДТП.

Как передает Report, в результате ДТП столкнулись две грузовые машины.

Грузовая машина марки "Shacman" с государственным регистрационным номером "99-CE-034", за рулем которой находился Аббасов Тарлан Альдильшад оглы 1973 г., потеряв управление, столкнулась с резко затормозившим перед ним грузовым автомобилем марки "Камаз".

В результате ДТП Т.Аббасов получил перелом левой ноги. Раненый был извлечен из кабины машины при помощи окружающих и был доставлен в больницу. В результате аварии с грузового автомобиля марки "Камаз" на дорогу рассыпался песок. В туннеле на некоторое время образовалась пробка.

Как сообщили Report прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы, причиной внезапного торможения "Камаза" сиали два автомобиля марки "ВАЗ-2107", водители которых спорили посреди дороги.

Факт расследуется.